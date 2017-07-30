قفزة بأرباح البوتاس العربية الأردنية 275% في الربع/2

عمان 30 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة البوتاس العربية الأردنية اليوم الأحد إن صافي ربحها قفز في الربع الثاني من العام 275 بالمئة إلى 16.5 مليون دينار (23.2 مليون دولار) مقارنة مع 4.4 مليون في ذات الفترة من العام الماضي.