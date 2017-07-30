تراجع صافي ربح الإسلامي الأردني 10% في الربع/2

عمان 30 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الإسلامي الأردني، أكبر بنك إسلامي بالمملكة، اليوم الأحد تراجع صافي ربحه الربع الثاني من العام 9.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 14.6 مليون دينار (20.5 مليون دولار).

وبحسب افصاح للبنك على موقع البورصة فقد انخفضت إيرادات البيوع المؤجلة في الربع الثاني 7.3 بالمئة إلى نحو 34.2 مليون دينار مقارنة مع 36.9 مليون دينار في ذات الفترة من 2016.

وتراجع إجمالي الدخل للبنك المملوك لمجموعة البركة المصرفية 1.8 بالمئة في الربع الثاني إلى 37.5 مليون دينار مقارنة مع 38.2 مليون دينار قبل عام.