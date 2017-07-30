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تراجع صافي ربح بنك القاهرة عمان 21.2% في الربع/2

Sun Jul 30, 2017 1:59pm GMT
 
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عمان 30 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة عمان خلال للربع الثاني من العام أن تراجع صافي الربح 21.2 بالمئة إلى 7.4 مليون دينار (10.4 مليون دولار) مقارنة مع 9.4 مليون في ذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب إفصاح للبنك على موقع البورصة فقد انخفض صافي إيرادات الفوائد والعمولات في الربع الثاني 3.1 بالمئة إلى 27.5 مليون دينار مقارنة مع 28.4 مليون في نفس الفترة من 2016.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
 
 