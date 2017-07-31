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ملخص-صافي ربح بنك بلوم اللبناني يرتفع 3% في النصف/1

Mon Jul 31, 2017 7:10am GMT
 
[-] نص [+] 

    31 يوليو تموز (رويترز) - بنك بلوم اللبناني:
    * صافي ربح النصف الأول يزيد 3.03 بالمئة على أساس سنوي إلى
233.5 مليون دولار.
    * بحلول نهاية يونيو حزيران ارتفعت ودائع العملاء 7.51 بالمئة
إلى 26.67 مليار دولار.
    * بحلول نهاية يونيو حزيران ارتفعت القروض 7.41 بالمئة على
أساس سنوي إلى 7.69 مليار دولار.
    * بحلول نهاية يونيو حزيران بلغ معدل كفاية رأس المال 17
بالمئة.


 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 
 