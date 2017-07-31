ملخص-صافي ربح بنك بلوم اللبناني يرتفع 3% في النصف/1

31 يوليو تموز (رويترز) - بنك بلوم اللبناني: * صافي ربح النصف الأول يزيد 3.03 بالمئة على أساس سنوي إلى 233.5 مليون دولار. * بحلول نهاية يونيو حزيران ارتفعت ودائع العملاء 7.51 بالمئة إلى 26.67 مليار دولار. * بحلول نهاية يونيو حزيران ارتفعت القروض 7.41 بالمئة على أساس سنوي إلى 7.69 مليار دولار. * بحلول نهاية يونيو حزيران بلغ معدل كفاية رأس المال 17 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)