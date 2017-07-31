البنك التجاري الأردني يتحول للخسارة في الربع/2

عمان 31 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك التجاري الأردني اليوم الاثنين أن البنك تكبد خسارة في الربع الثاني من العام الحالي قيمتها نحو 48.3 ألف دينار (68.1 ألف دولار) مقارنة مع ربح قدره 1.59 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2016.