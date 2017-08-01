تراجع أرباح البنك الأردني الكويتي 22.3% في الربع/2
عمان أول أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأردني الكويتي اليوم الثلاثاء أن صافي الربح العائد للمساهمين تراجع في الربع الثاني من العام الجاري 22.3 بالمئة إلى 5.9 مليون دينار (8.3 مليون دولار) مقارنة مع 7.6 مليون دينار في الفترة ذاتها قبل عام.
وبحسب إفصاح للمصرف الذي يملك بنك برقان الكويتي حصة الأغلبية فيه، بلغ صافي الإيرادات من الفوائد والعمولات 26.5 مليون دينار في الربع الثاني بارتفاع 7.2 بالمئة عن الفترة ذاتها في العام السابق.
(الدولار= 0.709 دينار) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير إسلام يحيى)
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