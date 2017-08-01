تراجع صافي ربح مصفاة البترول الأردنية 37.5% في الربع/2

عمان أول أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مصفاة البترول الأردنية انخفاض صافي ربح الشركة في الربع الثاني من هذا العام 37.5 بالمئة إلى ستة ملايين دينار (8.4 دولار) مقارنة مع 9.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2016.