انخفاض ربح الملاحة القطرية في الربع/2 وسط أزمة إقليمية

دبي 2 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت حسابات أجرتها رويترز تراجع صافي ربح شركة الملاحة القطرية 85 بالمئة في الربع الثاني من العام لتأثر الشركة بتباطؤ حركة الملاحة العالمية والعقوبات التي فرضتها بلدان عربية على قطر بعدما قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها.

وتضررت شركة الشحن البحري منذ أن حظرت الإمارات والسعودية والبحرين السفن التي ترفع علم قطر من الرسو في موانيها بعد خلاف دبلوماسي بين هذه الدول والدوحة.

ولم تشر الشركة إلى الأزمة الإقليمية أو تأثيرها على النتائج.

وأظهرت حسابات رويترز من واقع البيانات المالية في غياب النتائج الفصلية أن صافي ربح الربع الثاني بلغ 30.8 مليون ريال (8.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية يوم 30 يونيو حزيران مقارنة مع 201.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعزت شركة الملاحة انخفاض صافي الربح 52 بالمئة في النصف الأول من العام إلى ضعف أداء عدة قطاعات بها. وقالت إن الضغوط على الأسعار في مجال نقل الحاويات وانخفاض الأرباح من وحدة خدمات الموانئ كانا السبب في تراجع قطاع الملاحة البحرية واللوجستية.

وأضافت أن انخفاض الأسعار وزيادة معروض السفن وكذلك انخفاض أرباح المشروعات المشتركة ألحق أضرارا بقطاع الغاز والبتروكيماويات. وأشارت إلى أن زيادة المعروض من السفن أدى لانخفاض أسعار الشحن بينما أثرت نسبة تشغيل الأسطول على قطاع الخدمات البحرية.

وقالت الشركة إنها في خضم مرحلة انكماش اقتصادي عالمي طال أمده على نحو غير معتاد في معظم القطاعات البحرية.