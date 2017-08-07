Sat 12 Aug 2017 | 6:23 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ملخص-انخفاض أرباح مجموعة البركة المصرفية بالبحرين 18% في الربع/2

Mon Aug 7, 2017 11:33am GMT
 
[-] نص [+]

7 أغسطس آب (رويترز) - مجموعة البركة المصرفية:

* صافي الدخل العائد للمساهمين بلغ 35.7 مليون دولار في الربع الثاني من العام مقارنة مع 43.6 مليون دولار قبل عام بانخفاض نحو 18 بالمئة.

* إجمالي الدخل التشغيلي في الربع الثاني بلغ 255.5 مليون دولار مقارنة مع 262.6 مليون دولار قبل عام.

* حسابات العملاء بنهاية يونيو حزيران 2017 ارتفعت أربعة في المئة لتبلغ 20 مليار دولار.

* المجموعة ترى أن نتائج ما تبقى من العام الجاري "سوف تشهد تحسنا في الإيرادات والدخل". (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 
 