ملخص-انخفاض أرباح مجموعة البركة المصرفية بالبحرين 18% في الربع/2
7 أغسطس آب (رويترز) - مجموعة البركة المصرفية:
* صافي الدخل العائد للمساهمين بلغ 35.7 مليون دولار في الربع الثاني من العام مقارنة مع 43.6 مليون دولار قبل عام بانخفاض نحو 18 بالمئة.
* إجمالي الدخل التشغيلي في الربع الثاني بلغ 255.5 مليون دولار مقارنة مع 262.6 مليون دولار قبل عام.
* حسابات العملاء بنهاية يونيو حزيران 2017 ارتفعت أربعة في المئة لتبلغ 20 مليار دولار.
* المجموعة ترى أن نتائج ما تبقى من العام الجاري "سوف تشهد تحسنا في الإيرادات والدخل". (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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