ملخص-انخفاض أرباح مجموعة البركة المصرفية بالبحرين 18% في الربع/2

7 أغسطس آب (رويترز) - مجموعة البركة المصرفية:

* صافي الدخل العائد للمساهمين بلغ 35.7 مليون دولار في الربع الثاني من العام مقارنة مع 43.6 مليون دولار قبل عام بانخفاض نحو 18 بالمئة.

* إجمالي الدخل التشغيلي في الربع الثاني بلغ 255.5 مليون دولار مقارنة مع 262.6 مليون دولار قبل عام.

* حسابات العملاء بنهاية يونيو حزيران 2017 ارتفعت أربعة في المئة لتبلغ 20 مليار دولار.