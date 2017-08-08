مقدمة 1-أرباح صناعات قطر تهبط 47% في الربع/2 وتأتي دون التوقعات

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دبي 8 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال صناعات قطر اليوم الثلاثاء أن أرباح الشركة العاملة في مجالات البتروكيماويات والمعادن والأسمدة هبطت 47 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2017 مع انخفاض المبيعات.

وانخفضت الأرباح الفصلية إلى 682 مليون ريال (187 مليون دولار) من 1.292 مليار ريال مع تراجع الإيرادات إلى 918 مليون ريال من 1.284 مليار ريال وفقا لحسابات رويترز من واقع بيان نتائج أعمال النصف الأول الذي أصدرته الشركة ولم تذكر فيه نتائجها الفصلية.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط ربحا فصليا قدره 787 مليون ريال.

وقالت الشركة "الأداء التشغيلي لبعض القطاعات، لاسيما قطاعي البولي إيثيلين والأسمدة، قد تأثر ببعض عمليات الصيانة المخطط لها وغير المخطط لها خلال النصف الأول من عام 2017".

وأضافت أن أسعار البولي إيثيلين والإضافات البترولية ارتفعت لكن أسعار الأسمدة ظلت مستقرة نسبيا بينما انخفضت أسعار الحديد والصلب هامشيا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وربما تأثرت الأرباح أيضا بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها بعض الدول العربية على قطر في الخامس من يونيو حزيران، حين قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر متهمة الدوحة بدعم الإرهاب.

وعرقل ذلك حركة الواردات إلى قطر خلال شهر يونيو حزيران كما أعاق بعض الصادرات، لكن الدوحة تعمل على ترتيب مسارات جديدة للشحن ومن المتوقع أن يكون تأثير العقوبات على الاقتصاد القطري في الأجل الطويل محدودا.

وقالت صناعات قطر "الإدارة تراقب عن كثب أثر الحصار وتقوم بإجراء تعديلات على سير العمليات والأنشطة وفقا لما تستدعيه الضرورة".

وأشارت إلى أن من المتوقع تحسن الأداء التشغيلي "مع استمرار العمل ببرامج ترشيد التكاليف وتحسين كفاءة العمليات".