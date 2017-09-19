جلف كيستون تحقق أرباحا في النصف/1 بفضل استقرار الإنتاج ومدفوعات

19 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال جلف كيستون بتروليوم لإنتاج النفط التي يتركز نشاطها في العراق اليوم الثلاثاء أن الشركة حققت أرباحا قبل الضرائب بدعم من استقرار الإنتاج والمدفوعات النقدية التي تلقتها من حكومة إقليم كردستان.

وقالت الشركة إنها تواصل تلقي مدفوعات منتظمة من وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كردستان بصافي مدفوعات نقدية بلغ 84 مليون دولار منذ بداية العام.

وتأثرت الشركة سلبا بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة وعدم انتظام المدفوعات من حكومة إقليم كردستان.

ومن المنتظر أن توقع حكومة إقليم كردستان اتفاقا لسداد الديون المستحقة لمنتجي النفط في الإقليم قبل استفتاء للانفصال عن العراق من المقرر أن يجرى في 25 سبتمبر أيلول.

وأبرمت الحكومة اتفاقا مع جينل ودي.إن.أو النرويجية لتسوية ديون متأخرة وإعادة هيكلة مدفوعات صادرات النفط.

وانخفضت إيرادات جلف كيستون 23.3 بالمئة إلى 78.3 مليون دولار في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو حزيران. وبلغ الإنتاج في المتوسط 36 ألفا و664 برميلا يوميا في تلك الفترة.

وأظهرت نتائج الأعمال تحقيق ربح قبل الضرائب قدره 619 ألف دولار في النصف الأول مقارنة مع خسارة بقيمة 232.3 مليون دولار في نفس الفترة قبل عام. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)