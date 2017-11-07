جي. فور اس البريطانية تخفض التوقعات ولا نمو بالشرق الأوسط والهند

ادنبره 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت جي.فور اس أكبر مجموعة للخدمات الأمنية في العالم إن أعمالها في أول تسعة أشهر انسجمت مع التوقعات لكنها قلصت توقعاتها لبقية العام.

وقالت الشركة البريطانية إنها تتوقع نمو الإيرادات في 2017 بين ثلاثة وأربعة بالمئة ونموا ”جيدا“ للأرباح. كانت التوقعات السابقة لنمو إيرادات العام كاملا متمشية مع هدف للمدى المتوسط بين أربعة وستة بالمئة.

وقالت جي. فور اس التي تقدم خدمات مثل الحراسة والتفتيش في المطارات والدوريات المتحركة إن الإيرادات نمت 4.4 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى مع تسجيل نمو في جميع المناطق باستثناء الشرق الأوسط والهند. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)