FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Reuters Arabic World Service
7 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 08:19 / بعد يوم واحد

جي. فور اس البريطانية تخفض التوقعات ولا نمو بالشرق الأوسط والهند

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

ادنبره 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت جي.فور اس أكبر مجموعة للخدمات الأمنية في العالم إن أعمالها في أول تسعة أشهر انسجمت مع التوقعات لكنها قلصت توقعاتها لبقية العام.

وقالت الشركة البريطانية إنها تتوقع نمو الإيرادات في 2017 بين ثلاثة وأربعة بالمئة ونموا ”جيدا“ للأرباح. كانت التوقعات السابقة لنمو إيرادات العام كاملا متمشية مع هدف للمدى المتوسط بين أربعة وستة بالمئة.

وقالت جي. فور اس التي تقدم خدمات مثل الحراسة والتفتيش في المطارات والدوريات المتحركة إن الإيرادات نمت 4.4 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى مع تسجيل نمو في جميع المناطق باستثناء الشرق الأوسط والهند. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.