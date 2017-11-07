الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية يتوقع خسارة سنوية

سنغافورة 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء إنه يتوقع الإعلان عن تكبد خسائر في السنة المالية حتى نهاية مارس آذار 2018 وذلك في ظل العقوبات التي تفرضها دول خليجية بقيادة السعودية على الدوحة.

وقال أكبر الباكر إن الخطوط القطرية تريد إقامة ناقلة عملاقة افتراضية تمنحها وفورات الحجم عند التفاوض على الوقود والعمليات مع توسعها في الاستثمار بشركات الطيران الأخرى.

كانت الشركة أعلنت عن صفقة قيمتها 661 مليون دولار أمس الاثنين لشراء 9.61 بالمئة في كاثاي باسيفيك للطيران ومقرها هونج كونج في خطوة ستوسع نطاق حضورها وقد تسمح لعضو تحالف وان ورلد بزيادة حركة النقل عبر مركز عملياته في الدوحة.

وقال الباكر خلال مؤتمر في سنغافورة ”بصراحة آمل لو استطعت شراء المزيد. لكن مجموعة سواير واير تشاينا تحوزان معظم الشركة ونحن ثالث أكبر مساهم وهو ليس بالأمر السيء“ مشيرا إلى أكبر مساهمي كاثاي.

واستحوذت الشركة في إطار استراتيجيتها الاستثمارية على 20 بالمئة من آي.إيه.جي الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية وعشرة بالمئة من مجموعة طيران لاتام الأمريكية الجنوبية و49 بالمئة من ميريديانا الإيطالية.

وقال الباكر إن الخطوط القطرية تريد مبادلة حيازات الأسهم بينها وبين شركات الطيران في محفظتها لتصبح ناقلة عملاقة افتراضية بما يساعدها على تحقيق وفورات الحجم في التفاوض على الوقود والمناولة الأرضية والصيانة ومشتريات الطائرات. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)