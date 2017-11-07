مقدمة 1-الخطوط القطرية تريد إقامة ناقلة عملاقة افتراضية

(لإضافة تفاصيل)

من جيمي فريد

سنغافورة 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء إن الشركة تريد إقامة ناقلة عملاقة افتراضية تستفيد من وفورات الحجم عند التفاوض على الوقود وشراء الطائرات مع توسعها في الاستثمار بشركات الطيران الأخرى.

كانت الشركة أعلنت عن صفقة قيمتها 661 مليون دولار أمس الاثنين لشراء 9.61 بالمئة في كاثاي باسيفيك للطيران التي مقرها هونج كونج في خطوة ستوسع نطاق حضورها وقد تسمح لعضو تحالف وان ورلد بزيادة حركة النقل عبر مركز عملياته في الدوحة.

وقال الباكر خلال مؤتمر في سنغافورة ”بصراحة آمل لو استطعت شراء المزيد. لكن مجموعة سواير واير تشاينا تحوزان معظم الشركة ونحن ثالث أكبر مساهم وهو ليس بالأمر السيء“ مشيرا إلى أكبر مساهمي كاثاي.

ولا تستطيع الخطوط القطرية تسيير رحلات إلى وجهات مجزية في الإمارات والسعودية بسبب خلافات وتسعى للتوسع في أماكن أخرى. وتابع الباكر أنه يتوقع الإعلان عن تكبد خسائر في السنة المالية حتى نهاية مارس آذار 2018 وذلك في ظل العقوبات التي تفرضها دول خليجية بقيادة السعودية على الدوحة. واستحوذت الشركة في إطار استراتيجيتها الاستثمارية على 20 بالمئة من آي.إيه.جي الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية وعشرة بالمئة من مجموعة طيران لاتام الأمريكية الجنوبية و49 بالمئة من ميريديانا الإيطالية.

وقال الباكر إن الخطوط القطرية تريد مبادلة حيازات الأسهم بينها وبين شركات الطيران في محفظتها لتصبح ناقلة عملاقة افتراضية.

وقال ”أرى الكثير من الوفورات التي يمكن أن نحققها كمجموعة“ في إشارة لما يمكن أن تحققه من ترشيد بفضل زيادة قدرتها على المساومة.

وتابع ”أتمنى في يوم ما في المستقبل القريب أن نجتمع ونتبادل الحصص فيما بيننا لنصبح ناقلة عملاقة حقيقية. هذا ما حاول البعض أن يفعله دون جدوى“. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)