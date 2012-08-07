أرباح اكستراتا تفوق التوقعات بفضل خفض التكاليف

لندن 7 أغسطس آب (رويترز) - شهدت شركة التعدين البريطانية السويسرية اكستراتا تراجعا دون المتوقع بلغ 31 بالمئة في أرباح النصف الأول من العام حيث ساعدها خفض التكاليف على استيعاب تداعيات انخفاض الأسعار وتراجع إنتاج النحاس.

لكن شركة التعدين التي بصدد عرض استحواذ قيمته 26 مليار دولار تأثرت باضطرابات السوق حيث خفضت 51‭‭4‬‬ مليون دولار من قيمة حصتها البالغة 25 بالمئة في لونمين لاستخراج البلاتين والتي اهتزت شأنها شأن سائر مشاريع التعدين ذات التركيز على جنوب افريقيا جراء ارتفاع التكاليف وضعف الطلب والتوقف المتكرر للإنتاج.

كانت اكستراتا وهي من أكبر منتجي الفحم الحراري والنحاس في العالم قد وافقت في وقت سابق هذا العام على عرض استحواذ من جلينكور لتجارة السلع الأولية وهي أيضا أكبر مساهم فيها. لكن الصفقة واجهت مشكلة في يونيو حزيران بعد أن طالبت قطر القابضة ثاني أكبر مساهم في الشركة بتحسين العرض.

وبلغت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون أكثر بقليل من أربعة مليارات دولار للأشهر الستة الأولى من 2012 منخفضة بنحو الثلث عن الفترة ذاتها قبل عام لكن فوق متوسط توقعات بلغ 3.87 مليار دولار.