أرباح الخطوط التركية تفوق التوقعات في الربع/2

اسطنبول أول سبتمبر أيلول (رويترز) - فاقت نتائج الخطوط الجوية التركية التوقعات في الربع الثاني من العام حيث حققت 193.1 مليون ليرة (105 ملايين دولار) ربحا صافيا مقارنة مع خسارة بلغت 170 مليون ليرة في الفترة ذاتها قبل عام.