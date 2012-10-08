نمو أرباح البنوك التركية 19.4% في يناير-أغسطس
اسطنبول 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من هيئة البنوك في تركيا اليوم الاثنين نمو صافي ربح القطاع المصرفي التركي في الأشهر الثمانية الأولى من العام 19.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 15.19 مليار ليرة (8.4 مليار دولار).
وبحسب أرقام هيئة التنظيم والرقابة المصرفية زات قروض القطاع 15.9 بالمئة إلى 748.8 مليار ليرة في نهاية الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب.
(الدولار = 1.8051 ليرة تركية) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.