توقع ارتفاع خسائر قطاع التأمين الأردني إلى 20 مليون دينار في 2012

من هبة العيساوي

عمان 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - توقع مسؤول كبير في الاتحاد الأردني لشركات التأمين أن تتجاوز خسائر الشركات في القطاع العام الماضي 20 مليون دينار (28.2 مليون دولار) جراء انخفاض قيمة بوالص التأمين الإلزامي على المركبات مقارنة بالتعويضات التي تدفعها الشركات.

وقال عثمان بدير رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين لرويترز "خسائر قطاع التأمين تتزايد عاما بعد عام وبحاجة إلى تدخل الحكومة."

ولم يفصح بدير عن أرقام مقارنة.

وأضاف أن عشر شركات من أصل 27 شركة تأمين تعمل في السوق الأردني "معرضة للإفلاس في حال استمر وضع القطاع كما هو."

وأوضح بدير أن ثلاث شركات تأمين أوقفت اصدار بوالص التأمين على المركبات لكي تتجنب الخسارة التي تتسبب بها نتيجة ارتفاع اعداد الحوادث في البلاد وانخفاض قيمة البوليصة مقارنة بالتعويضات التي تدفعها الشركة.

وكشف عن اتفاق مبدئي مع الحكومة على تعويم أسعار التأمين الإلزامي على المركبات خلال العام الحالي "لإنقاذ الشركات."

ويبلغ سعر بوليصة التأمين الإلزامي على المركبات 92 دينارا وهو محدد من قبل هيئة التأمين الأردنية الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين.

ويعمل في سوق التأمين الأردني 27 شركة تأمين ثلاثة منها تعمل وفقا للشريعة الإسلامية.