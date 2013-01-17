مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك مسقط 15.1% في الربع/4

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دبي 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز أن بنك مسقط أكبر بنك عماني سجل نموا بنسبة 15.1 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي متمشيا مع متوسط توقعات المحللين.

وأظهرت حسابات رويترز اعتمادا على بيانات مالية سابقة أن البنك حقق أرباحا صافية قدرها 35 مليون ريال (90.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 30.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

وكان ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا في المتوسط أرباحا فصلية قدرها 35 مليون ريال.

وقال البنك العماني في بيان إلى البورصة إن صافي أرباحه في العام بأكمله بلغ 139.2 مليون ريال بزيادة 18.5 بالمئة عن 117.5 مليون ريال سجلها في 2011.

وتعززت النتائج بزيادة 13.5 بالمئة في الدخل من غير الفائدة الذي بلغ 93.2 مليون ريال وزيادة 8.6 بالمئة في صافي دخل الفائدة الذي بلغ 230.4 مليون ريال.

ووفقا لحسابات رويترز بلغت مخصصات انخفاض القيمة للربع الأخير 17 مليون ريال لتصل مخصصات العام بأكمله إلى 57.9 مليون ريال. وبذلك زادت المخصصات الفصلية 11.1 بالمئة والسنوية 3.2 بالمئة مقارنة مع 2011.

وبلغت القروض والسلف 5.6 مليار ريال بنهاية 2012 بزيادة 16.2 بالمئة عن 4.82 مليار ريال في نهاية 2011.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال بنك مسقط إنه حصل على رخصة من البنك المركزي العماني لإطلاق عمليات مصرفية إسلامية تحت الاسم التجاري ميثاق للصيرفة الإسلامية.

وارتفع سهم بنك مسقط 0.7 بالمئة في أوائل التعاملات في البورصة العمانية.