ملخص-حسابات رويترز: تراجع أرباح قطر الإسلامي أكثر من النصف في الربع/4

* يقول في بيان إن صافي الربح بلغ 1.24 مليار ريال في 2012.

* صافي الربح في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 110 ملايين ريال مقابل 265 مليونا قبل عام وفقا لحسابات رويترز. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)