ملخص-حسابات رويترز: تراجع أرباح قطر الإسلامي أكثر من النصف في الربع/4
دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - مصرف قطر الإسلامي:
* يقول في بيان إن صافي الربح بلغ 1.24 مليار ريال في 2012.
* يقرر توزيع 37.5 بالمئة أرباحا نقدية عن 2012.
* مخصصات 2012 بلغت 502 مليون ريال مقابل 194 مليونا في 2011.
* صافي الربح في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 110 ملايين ريال مقابل 265 مليونا قبل عام وفقا لحسابات رويترز. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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