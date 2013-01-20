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ملخص-حسابات رويترز: تراجع أرباح قطر الإسلامي أكثر من النصف في الربع/4

Sun Jan 20, 2013 1:15pm GMT
 
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دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - مصرف قطر الإسلامي:

* يقول في بيان إن صافي الربح بلغ 1.24 مليار ريال في 2012.

* يقرر توزيع 37.5 بالمئة أرباحا نقدية عن 2012.

* مخصصات 2012 بلغت 502 مليون ريال مقابل 194 مليونا في 2011.

* صافي الربح في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 110 ملايين ريال مقابل 265 مليونا قبل عام وفقا لحسابات رويترز. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 