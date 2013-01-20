مقدمة 1- تراجع أرباح مصرف قطر الإسلامي أكثر من النصف في الربع/4

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الدوحة 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن مصرف قطر الإسلامي ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية انخفاض صافي أرباحه أكثر من 50 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي نظرا لارتفاع المخصصات.

وبلغ صافي ربح البنك 110 ملايين ريال (30.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول وفقا لحسابات لرويترز مقارنة مع 265 مليون ريال في الفترة نفسها من 2011 وذلك أقل بكثير من متوسط توقعات المحللين لصافي أرباح قدره 328.58 مليون ريال.

وقال البنك في بيان إن صافي الأرباح السنوي بلغ 1.24 مليار ريال مضيفا أنه اقترح توزيعات أرباح بنسبة 37.5 في المئة.

وجنب البنك مخصصات قدرها 502 مليون ريال في 2012 مقارنة مع 194 مليون ريال في 2011.

ودخل البنك أسواق الدين العالمية في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد غياب لمدة عامين وباع سندات إسلامية (صكوكا) بقيمة 750 مليون دولار مستفيدا من السيولة القوية التي تشهدها الإصدارات في المنطقة.

وقام البنك بتسعير صكوك لأجل خمس سنوات بفائدة 2.5 في المئة بما يزيد 175 نقطة أساس على متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وذلك أقل من السعر الاسترشادي في وقت سابق بعد اهتمام قوي من جانب المستثمرين.

واستقرت أرباح بنك قطر الوطني في الربع الأخير عند 2.1 مليار ريال في وقت سابق هذا الشهر. وبنك قطر الوطني أول بنك كبير يعلن نتائجه في المنطقة وينظر إليه كمؤشر على أداء القطاع.