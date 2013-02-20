مقدمة 1-نمو صافي ربح مجموعة البركة المصرفية 24% في الربع/4

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دبي 20 فبراير شباط (رويترز) - قالت مجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين اليوم الأربعاء ان صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم ارتفع 24 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي حيث ساهم توسع أنشطة المصرف الإسلامي وجودة الأصول في نمو الأرباح.

وقال البنك الذي له أنشطة في الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا في بيان للبورصة إن صافي الربح العائد إلى المساهمين بلغ 26 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012 مقارنة مع 21 مليونا في الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 133 مليون دولار في 2012 بزيادة 13 بالمئة عن 2011 حين بلغ بلغ 118 مليون دولار.

كان عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للبركة أبلغ رويترز في مارس آذار أن البنك يطمح إلى نمو 15 بالمئة في أرباح 2012.

ومما عزز الأرباح الفصلية مكاسب 21 بالمئة في صافي أرباح التشغيل التي ارتفعت إلى 112 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 92 مليونا في نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالي الموجودات 19 مليار دولار في نهاية ديسمبر بارتفاع 11 بالمئة من 17.2 مليار في نهاية 2011.