Sun 6 Aug 2017 | 11:31 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

كابيتال بنك الأردني يوصي بتوزيع 10% أسهما مجانية عن 2012

Mon Feb 25, 2013 11:56am GMT
 
[-] نص [+]

عمان 25 فبراير شباط (رويترز) - قال كابيتال بنك أحد أكبر البنوك في الأردن اليوم الإثنين إن مجلس الإدارة قرر توصية الهيئة العامة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة عشرة بالمئة من رأس المال عن 2012.

كان كابيتال بنك أعلن بداية الشهر الحالي أن صافي الربح ارتفع إلى 22 مليون دينار (31 مليون دولار) في 2012 مقارنة مع 1.42 مليون دينار في 2011.

ويركز كابيتال بنك - الذي يملك مستثمرون محليون وشركات صناعية حصة أغلبية فيه - على التجارة وتمويل الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 