كابيتال بنك الأردني يوصي بتوزيع 10% أسهما مجانية عن 2012

عمان 25 فبراير شباط (رويترز) - قال كابيتال بنك أحد أكبر البنوك في الأردن اليوم الإثنين إن مجلس الإدارة قرر توصية الهيئة العامة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة عشرة بالمئة من رأس المال عن 2012.