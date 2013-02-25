كابيتال بنك الأردني يوصي بتوزيع 10% أسهما مجانية عن 2012
عمان 25 فبراير شباط (رويترز) - قال كابيتال بنك أحد أكبر البنوك في الأردن اليوم الإثنين إن مجلس الإدارة قرر توصية الهيئة العامة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة عشرة بالمئة من رأس المال عن 2012.
كان كابيتال بنك أعلن بداية الشهر الحالي أن صافي الربح ارتفع إلى 22 مليون دينار (31 مليون دولار) في 2012 مقارنة مع 1.42 مليون دينار في 2011.
ويركز كابيتال بنك - الذي يملك مستثمرون محليون وشركات صناعية حصة أغلبية فيه - على التجارة وتمويل الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
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