مقدمة 1-نمو صافي ربح اتصالات قطر 14.6% في الربع/4

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من ماثيو سميث

دبي 3 مارس آذار (رويترز) - أعلنت اتصالات قطر اليوم الأحد عن زيادة 14.6 بالمئة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات في سوقها المحلية وفي إندونيسيا والعراق مما عوض انخفاض الأرباح من وحدة وطنية الكويتية والنورس العمانية.

وحقق المحتكر السابق لسوق الاتصالات القطرية 523 مليون ريال قطري (143.7 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 456 مليونا في الفترة ذاتها قبل عام حسبما ذكرت الشركة في بيان بالبريد الإلكتروني.

وتوقع محللان استطلعت رويترز آراءهما أن تحقق اتصالات قطر ربحا صافيا بين 761 مليون ريال و1.02 مليار.

وقالت الشركة التي تعمل في 16 دولة في الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا إنها ستدفع توزيعات نقدية قدرها خمسة ريالات للسهم.

وقالت إن الإيرادات المحلية زادت تسعة بالمئة لتتجاوز ستة مليارات ريال على مدار العام بأكمله دون أن تذكر رقما محددا في حين نمت إيرادات الوحدة الإندونيسية إندوسات ثلاثة بالمئة إلى 8.8 مليار.

وبلغت إيرادات المجموعة للعام بأكمله 33.7 مليار ريال بزيادة 6.2 بالمئة عن 2011.