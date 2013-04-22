صافي ربح صناعات قطر 2.6 مليار ريال في الربع/1

الدوحة 22 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات والمعادن اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربحها 36.8 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مما يفوق توقعات المحللين.

وقالت صناعات قطر في بيان إنها حققت صافي ربح قيمته 2.6 مليار ريال (714 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 1.9 مليار ريال قبل عام.

وصناعات قطر هي ثاني أكبر شركة لإنتاج الكيماويات في الخليج من حيث القيمة السوقية بعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)