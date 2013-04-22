مقدمة 1-صافي ربح صناعات قطر 2.6 مليار ريال في الربع/1

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الدوحة 22 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات والمعادن اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربحها 36.8 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي وهو ما يفوق توقعات المحللين.

وقالت صناعات قطر في بيان إنها حققت صافي ربح قيمته 2.6 مليار ريال (714 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 1.9 مليار ريال قبل عام.

ولم تذكر الشركة أي أسباب للزيادة.

وصناعات قطر هي ثاني أكبر شركة لإنتاج الكيماويات في الخليج من حيث القيمة السوقية بعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تحقق الشركة ربحا فصليا يبلغ 2.2 مليار ريال في المتوسط.

وزادت أسعار البتروكيماويات في الأعوام الماضية لكن لا تزال المخاوف قائمة بشأن تأثير التباطؤ العالمي على أرباح القطاع في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

ودشنت قطر برنامجا محليا واسعا للبناء استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 يتضمن خططا لإنفاق 11 مليار دولار على إنشاء مطار دولي جديد و5.5 مليار دولار على إنشاء ميناء في المياه العميقة ومليار دولار على إنشاء ممر للنقل في العاصمة الدوحة.

وقالت صناعات قطر قبل نحو عام إن من المتوقع أن يستفيد قطاع الصلب بشكل كبير من الخطط الواسعة لتطوير البنية التحتية في قطر.