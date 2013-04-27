نمو طفيف لأرباح البنك العربي الأردني في الربع/1

عمان 27 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك العربي الأردني اليوم السبت إن صافي أرباحه خلال الربع الأول من العام ارتفع إلى 205.1 مليون دولار من 204.4 مليون قبل عام.

والبنك العربي واحد من أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط بميزانية قدرها 46.6 مليار دولار ويمتد نشاطه عبر 30 دولة في خمس قارات.