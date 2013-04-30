أرباح اتش.اس.بي.سي عمان ترتفع 91% في الربع/1

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك اتش.اس.بي.سي عمان اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحه في الربع الأول ارتفع 91 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي بفضل إعادة تسجيل مبالغ كان قد تم شطبها من قيمة القروض.

وقال ثالث أكبر بنك عماني من حيث القيمة السوقية في بيان للبورصة إن صافي الربح بلغ 5.7 مليون ريال (14.81 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة مع ثلاثة ملايين ريال في الفترة المقابلة من 2012.

وتعززت الأرباح في الربع الأول بإعادة تسجيل مبالغ قدرها 2.5 مليون ريال كان قد تم شطبها من قيمة قروض.

وتأسس البنك العام الماضي باندماج الوحدة العمانية لبنك اتش.اس.بي.سي مع بنك عمان الدولي. ويمتلك اتش.اس.بي.سي 51 بالمئة من الكيان الجديد. وكان بنك عمان الدولي في السابق خامس أكبر بنك عماني وله ثاني أكبر شبكة فروع في البلاد وأصول إجمالية قدرها 3.2 مليار دولار.