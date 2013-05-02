مقدمة 1- زيادة نصيب آسياسيل العراقية من السوق يعزز الأرباح 31%

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بغداد 2 مايو أيار (رويترز) - أعلنت اسياسيل العراقية التي تملك اتصالات قطر (كيوتل) أغلبية أسهمها اليوم الخميس نموا بلغ 31 بالمئة في صافي الأرباح لعام 2012 في أول نتائج تعلنها بعد إدراج أسهمها بالبورصة وذلك بدعم من زيادة المشتركين والايرادات.

وذكرت ثاني أكبر شركة عراقية لخدمات الهاتف المحمول أن صافي الربح بلغ 662 مليار دينار عراقي (569.22 مليون دولار) في العام الماضي مقارنة مع 504 مليارات في 2011 وذلك نتيجة نمو الايرادات 18 بالمئة إلى 2.17 تريليون دينار.

وزاد عدد المشتركين 12 بالمئة إلى 10.1 مليون الأمر الذي ساعد في زيادة حصة الشركة من السوق إلى 36 في المئة من 35 بالمئة في 2011.

وكان قيد أسهم الشركة في فبراير شباط أول طرح عام أولي يشهده العراق منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بالرئيس صدام حسين عام 2003. وساعد إدراج آسياسيل في مضاعفة القيمة السوقية لبورصة بغداد إلى المثلين وكان أكبر طرح في الشرق الأوسط منذ 2008 إذ جمع 1.27 مليار دولار.

ومن المنتظر أيضا إدراج أسهم المنافستين المحليتين لآسياسيل وهما زين العراق وهي وحدة لزين الكويتية وكورك تيليكوم التابعة لفرانس تليكوم في البورصة العراقية كشرط لبيع ربع أسهم كل من الشركتين كما تنص شروط رخصتي عملهما.

ولم تشهد أسهم آسياسيل تغيرا يذكر عن سعر الطرح عند 22 دينارا.

(الدولار = 1163 دينارا عراقيا)