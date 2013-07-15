نمو صافي أرباح بنك مسقط العماني في الربع/2

وأعلن البنك اليوم الاثنين أنه حقق أرباحا صافيا قدرها 63.1 مليون ريال في النصف الأول من 2013 انخفاضا من 68.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. وحسبت رويترز أرباح الربع الثاني من واقع البيانات المالية السابقة.