نمو صافي أرباح بنك مسقط العماني في الربع/2
دبي 15 يوليو تموز (رويترز) - حقق بنك مسقط العماني أرباحا صافية في الربع الثاني قدرها 38.1 مليون ريال عماني (98.95 مليون دولار) وفقا لحسابات رويترز متجاوزا التوقعات.
وأعلن البنك اليوم الاثنين أنه حقق أرباحا صافيا قدرها 63.1 مليون ريال في النصف الأول من 2013 انخفاضا من 68.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. وحسبت رويترز أرباح الربع الثاني من واقع البيانات المالية السابقة.
وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة في النصف الأول 17.5 مليون ريال مقارنة مع 25.1 مليون في الفترة المقابلة من 2012 .
(الدولار = 0.3851 ريال عماني)
(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
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