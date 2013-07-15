تراجع صافي ربح قطر لنقل الغاز في الربع/2

دبي 15 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) - إحدى أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم - اليوم الاثنين تراجع صافي ربحها في الربع الثاني من العام الحالي.

وتشير تقديرات رويترز إلى أن صافي ربح الشركة بلغ 182.4 مليون ريال (50 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران. وكانت الشركة حققت أرباحا بلغت 204.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2012.

وتتوقع كيو.إن.بي للخدمات المالية أن يصل صافي الأرباح الفصلية لشركة ناقلات إلى 212.4 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان إن صافي ربحها في النصف الأول من 2013 انخفض إلى 359.6 مليون ريال مقارنة مع 380.8 مليون قبل عام.

وذكرت ناقلات أن خسائرها من المشتقات زادت إلى ثلاثة أمثال في الأشهر الستة الأولى من عام 2013 إلى 15.1 مليون ريال مقارنة مع خسائر قدرها 4.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.