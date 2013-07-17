مقدمة 1-انخفاض صافي خسارة ممتلكات البحرينية 32.9% في 2012

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دبي 17 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة ممتلكات صندوق الثروة السيادية في البحرين اليوم الأربعاء ان صافي خسائرها انخفض بنسبة 32.9 في عام 2012 مقارنة بالعام السابق بفضل تحسن الاداء في الخدمات المالية ومحفظة الاتصالات.

ويدير الصندوق -وهو من اصغر الصناديق السيادية في الخليج- اصولا بقيمة 7.1 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر ايلول ويمتلك حصصا في 40 شركة في القطاع غير النفطي من بينها البحرين للاتصالات (بتلكو) والومنيوم البحرين (البا).

وذكر بيان أن صافي خسارة ممتلكات بلغ 181.7 مليون دينار في 2012 مقابل خسارة 270.6 مليون دينار في 2011.

وذكرت الشركة التي تأسست في عام 2006 أن الايرادات انخفضت 9.9 بالمئة بسبب انخفاض اسعار الالومنيوم. ومنيت الشركة بخسائر على مدار السنوات الخمس الماضية.

وانخفضت أرباح البا رابع اكبر مصنع الومنيوم في العالم 54.4 بالمئة نتيجة انخفاض أسعار الالومنيوم في بورصة لندن للمعادن وفقد 16 بالمئة ليصل سعر الطن المتري إلى 2.019 دولار.

وربما تكون شركة طيران الخليج ساهمت في خسائر الصندوق في عام 2012 كما كان الحال في عام 2011 بسبب مبادرات إعادة هيكلة الا ان الصندوق لم يتطرق إلى ذلك.

وفي مارس خفضت الناقلة الوطنية حجم القوى العاملة بها بنسبة 15 بالمئة والغت اربع مسارات خاسرة في احدث اجراءات لخفض التكاليف. وفي نوفمبر تشرين الثاني خفضت طلبيات لشراء طائرات بوينج وايرباص.

وكان القطاعان الافضل اداء لممتلكات في عام 2012 الخدمات المالية والاتصالات وساهما في رفع ارباح الشركات المرتبطة بالصندوق بنسبة 9.1 في المئة.

وساهم هبوط مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 28.3 بالمئة في تقليص خسائر الصندوق.