نمو صافي ربح الملاحة القطرية 30% في النصف/1

دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة الملاحة القطرية اليوم الاثنين إنها حققت نموا بنسبة 30 بالمئة في صافي أرباح النصف الأول من العام بفضل تحسن "نشاط البحرية واللوجستية ونشاط الخدمات البحرية ونشاط ملاحة كابيتال."

وقالت الشركة في بيان على موقع بورصة الدوحة إنها حققت أرباحا صافية قدرها 574 مليون ريال (157.6 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 441 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2012 .

ولم تعلن الشركة بيانات فصلية. إلا أن رويترز حسبت صافي أرباح الربع الثاني بواقع 229.4 مليون ريال بناء على بيانات الأرباح السابقة.

كانت كيو.ان.بي للخدمات المالية التابعة لبنك قطر الوطني توقعت أن تحقق الملاحة القطرية أرباحا صافية قدرها 212.13 مليون ريال في الربع الثاني.