مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك بلوم اللبناني 6.4% في النصف/1
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بيروت 22 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك بلوم اللبناني اليوم الاثنين أنه حقق أرباحا صافية قدرها 175.84 مليون دولار في النصف الأول من العام بزيادة 6.4 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي وذلك رغم ما وصفه بالبيئة الاقتصادية غير المواتية في الشرق الأوسط.
وأضاف البنك انه جنب مخصصات صافية نحو 63 مليار دولار لمواجهة ظروف التشغيل الصعبة في لبنان والمنطقة مشيرا إلى تراجع ملحوظ في الانشطة في سوريا المجاورة.
وامتد العنف في سوريا إلى لبنان وساهم في تباطؤ حاد للاقتصاد اللبناني خلال العامين الماضيين.
ورغم التحديات الاقتصادية قال البنك في بيان إن أصوله زادت 6.1 بالمئة إلى 25.27 مليار دولار وزادت الودائع 5.7 بالمئة إلى 22.06 مليار دولار. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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