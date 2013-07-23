مقدمة 1-تراجع أرباح البنك التجاري القطري في الربع/2 لزيادة المخصصات

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الدوحة/دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك التجاري القطري ثاني أكبر بنك في قطر من حيث الأصول اليوم الثلاثاء إن صافي أرباح الربع الثاني من العام تراجع 5.6 بالمئة بعد أن جنب البنك مخصصات لتغطية قرض عقاري محلي.

وقال البنك في بيان للبورصة إن صافي ربحه بلغ 518 مليون ريال (142.3 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 545.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاءت الأرباح الصافية دون متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والذي بلغ 530.6 مليون ريال.

وزادت مخصصات انخفاض القيمة في الأشهر الستة الأولى من 2013 إلى 194 مليون ريال من 32 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2012 وهو ما عزاه البنك إلى تجنيب مخصصات لتغطية قرض عقاري محلي.

وأكد البنك التجاري القطري الأسبوع الماضي أنه حصل على موافقة الهيئات التنظيمية لشراء حصة 70.8 بالمئة في ألترناتيف بنك التركي.

واضاف البيان أن الأصول الاجمالية للبنك بلغت 85.4 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران بزيادة 16 بالمئة.

وبلغت القروض والسلف 52 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران بزيادة 18 بالمئة بالمقارنة مع الوقت نفسه من العام الماضي. وجاء النمو أساسا من قطاعات الخدمات والقطاعات التجارية والعقارية سواء في انشطة التعامل مع الأفراد او مع الشركات.