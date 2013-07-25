فودافون قطر تقلص خسائرها في الربع/1 وتعين رئيسا جديدا لمجلس الإدارة

دبي 25 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة فودافون قطر التابعة لمجموعة فودافون اليوم الخميس إنها قلصت خسائرها في الربع الأول من العام وعينت رئيسا جديدا لمجلس الإدارة.

وسجلت فودافون قطر التي كسرت احتكار شركة اتصالات قطر للسوق المحلية عام 2009 صافي خسارة قدره 85 مليون ريال (23.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران التي تمثل الربع الأول من سنتها المالية. ويقارن ذلك بخسارة قدرها 118.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن إيراداتها الفصلية بلغت 459 مليون ريال بزيادة 31 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وكان محللان قد توقعا في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل فودافون قطر خسارة فصلية تبلغ 67 مليون ريال و65.5 مليون ريال.

وقالت فودافون قطر إنها عينت الشيخ خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيسا لمجلس الإدارة. ويحل الشيخ خالد محل الشيخ عبد الرحمن بن سعود آل ثاني الذي يرأس مجلس الإدارة منذ يونيو حزيران 2008.

ومددت فودافون التي تملك 23 بالمئة من فودافون قطر في نوفمبر تشرين الثاني عقدا لإدارة الشركة القطرية حتى عام 2018.

وبلغ عدد المشتركين في خدمات فودافون قطر للهاتف المحمول 1.146 مليون مشترك حتى 30 يونيو حزيران بزيادة 31 بالمئة عنه قبل عام.

وقال البيان إن متوسط الإيرادات من كل مشترك في الربع الأول استقر عند 123 ريالا.

(الدولار = 3.6415 ريال قطري)