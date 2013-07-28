Sun 6 Aug 2017 | 12:56 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

هبوط صافي ربح ألبا البحرينية 42% في الربع/2

Sun Jul 28, 2013 12:15pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي 28 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) اليوم الأحد إن صافي ربحها للربع الثاني من العام انخفض 42 بالمئة بفعل مكاسب غير محققة في مشتقات إضافة إلى انخفاض أسعار الألومنيوم.

وقالت ألبا في بيان بالبريد الالكتروني إنها حققت ربحا صافيا في الربع الثاني بلغ 20.7 مليون دينار (54.91 مليون دولار) مقارنة مع 35.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2012.

وبلغت المبيعات في الربع الثاني 195.5 مليون دينار انخفاضا من 196.5 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف البيان أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيعات أرباح نقدية مؤقتة قدرها 14 فلسا للسهم.

(الدولار = 0.3770 دينار بحريني) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 