هبوط صافي ربح ألبا البحرينية 42% في الربع/2

دبي 28 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) اليوم الأحد إن صافي ربحها للربع الثاني من العام انخفض 42 بالمئة بفعل مكاسب غير محققة في مشتقات إضافة إلى انخفاض أسعار الألومنيوم.

وقالت ألبا في بيان بالبريد الالكتروني إنها حققت ربحا صافيا في الربع الثاني بلغ 20.7 مليون دينار (54.91 مليون دولار) مقارنة مع 35.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2012.

وبلغت المبيعات في الربع الثاني 195.5 مليون دينار انخفاضا من 196.5 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف البيان أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيعات أرباح نقدية مؤقتة قدرها 14 فلسا للسهم.