تراجع صافي ربح البحرين للاتصالات 22% في النصف/1

دبي 30 يوليو تموز (رويترز) - قالت البحرين للاتصالات (بتلكو) في بيان اليوم الثلاثاء إن صافي ربح النصف الأول من العام تراجع 22 بالمئة تحت وطأة نفقات غير متكررة تتعلق بعمليات استحواذ وتمويلها.

وقالت المحتكر السابق الذي يعاني من تراجع الأرباح في الفصول الأخيرة إن صافي ربح النصف الأول تراجع إلى 71.6 مليون دولار مقارنة مع 91.8 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي مسعى لتعويض أثر تراجع الأرباح والإيرادات المحلية قامت شركة الاتصالات في ابريل نيسان بشراء قسم أنشطة موناكو والجزر من كيبل اند وايرلس كوميونيكشنز مقابل 570 مليون دولار.

وتتنافس بتلكو مع زين الكويتية وشركة الاتصالات السعودية في البحرين بينما تملك شركة الاتصالات الأردنية أمنية و27 بالمئة من شركة اتصالات المحمول اليمنية سبأ فون وحصص أقلية في شركات انترنت بالكويت والسعودية. وتعمل الشركة في مصر أيضا.