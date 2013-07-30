Sun 6 Aug 2017 | 12:54 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

إعادة-صافي ربح اتصالات قطر يقفز 44% في الربع/2

Tue Jul 30, 2013 2:26pm GMT
 
[-] نص [+]

(إعادة دون تغيير النص)

الدوحة 30 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت مجموعة اتصالات قطر (أريد) اليوم الثلاثاء نمو صافي ربح الربع الثاني بنسبة 44 في المئة متجاوزا توقعات المحللين.

وحققت أريد التي تملك أنشطة في نحو 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا صافي ربح قيمته 923 مليون ريال (253.5 مليون دولار) في الربع الثاني ارتفاعا من 641 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز أن يبلغ صافي ربح الشركة 845.31 مليون ريال في المتوسط.

(الدولار = 3.641 ريال)

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
 