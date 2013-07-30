إعادة-صافي ربح اتصالات قطر يقفز 44% في الربع/2

وحققت أريد التي تملك أنشطة في نحو 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا صافي ربح قيمته 923 مليون ريال (253.5 مليون دولار) في الربع الثاني ارتفاعا من 641 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.