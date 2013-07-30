مقدمة 1-صافي ربح اتصالات قطر يقفز في الربع/2 بفضل إيرادات العراق وإندونيسيا

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الدوحة 30 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت مجموعة اتصالات قطر (أريد) اليوم الثلاثاء نمو صافي ربح الربع الثاني من العام بنسبة 44 بالمئة متجاوزا تقديرات المحللين بفضل زيادة إيرادات وحدتيها في العراق وإندونيسيا.

وحققت أريد التي تملك أنشطة في نحو 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا صافي ربح قيمته 923 مليون ريال (253.5 مليون دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 641 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز أن يبلغ صافي ربح الشركة 845.31 مليون ريال في المتوسط.

وقال بيان للشركة إن إيرادات الربع الثاني بلغت 8.7 مليار ريال مقارنة مع 8.3 مليار قبل عام.

ونمت الإيرادات من إندونيسيا في النصف الأول من العام 6.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.38 مليار ريال. وزادت إيرادات الوحدة العراقية في النصف الأول 5.3 بالمئة إلى 3.50 مليار ريال.

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت وطنية الكويتية للاتصالات وهي وحدة لأريد إنها حققت زيادة 20 بالمئة في أرباح الربع الثاني وذلك بعد خمسة تراجعات متتالية للأرباح الفصلية.

وقال البيان إن قاعدة مشتركي المجموعة زادت بنسبة عشرة بالمئة.