ارتفاع أرباح البنك الأهلي اليمني في 2012

من محمد مخشف

عدن 31 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك الأهلي اليمني وهو البنك التجاري الوحيد المملوك بالكامل للدولة في اليمن اليوم الأربعاء إن أرباحه الصافية بلغت 2.609 مليار ريال في 2012 ارتفاعا من 2.203 مليار في العام السابق.

وأضاف التقرير السنوي للحسابات الختامية لنشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2012 ان ربح السهم من صافي الأرباح ارتفع بدوره إلى 261 ريالا من 220 ريالا للسهم الواحد في العام السابق.

وأظهر التقرير الذي أطلعت عليه رويترز ارتفاع حجم ودائع العملاء لدى البنك خلال عام 2012 إلى 106.301 مليار ريال من 86.274 مليار ريال في عام 2011 .

وسجل التقرير ارتفاعا أيضا في حجم القروض والسلفيات المقدمة للعملاء إلى 8.853 مليار ريال من 6.252 مليار ريال في 2011 .

وأشار التقرير إلى ان إجمالي حقوق الملكية لدى البنك ارتفع كذلك إلى 16.812 مليار ريال من 14.226 مليار ريال.

تأسس البنك الأهلي اليمني في مدينة عدن عام 1969 من البنوك التجارية الأجنبية التي كانت تعمل في عدن أبان الحكم البريطاني لجنوب اليمن قبل استقلاله أواخر عام 1967 وتم تأميمها ضمن إجراءات تأميم شملت شركات التأمين والملاحة والتوكيلات والمصالح التجارية الأجنبية.