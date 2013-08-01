مقدمة 1-تراجع حاد لصافي ربح بروة العقارية القطرية في النصف/1

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الدوحة/دبي أول أغسطس آب (رويترز) - أعلنت بروة العقارية القطرية اليوم الخميس عن تراجع حاد في صافي ربح النصف الأول من العام.

وقالت أكبر شركة عقارية قطرية مدرجة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة إنها حققت ربحا صافيا بلغ 199.2 مليون ريال (54.7 مليون دولار) في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 593.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2012.

وكانت بروة - التي تملك الديار القطرية العقارية 45 بالمئة منها - تلقت دعما ماليا من الدولة في يونيو حزيران عندما اشترت ديار أصولها مقابل 7.1 مليار دولار.

وتواجه الشركات العقارية في قطر صعوبات على الرغم من أن الدولة تضخ مليارات الدولارات من ثروتها النفطية في البنية التحتية استعدادا لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وبلغت ديون الشركة نحو 37 مليار ريال (10.2 مليار دولار) في نهاية عام 2012 بسبب إفراطها في التوسع.

وسرحت بروة نحو 90 موظفا في إطار عملية إعادة هيكلة العام الماضي كما باعت أصولا بقيمة 16 مليار ريال (4.4 مليار دولار) في قطر ومصر لسداد قروض.

وتمتلك الشركة عقارات في فرنسا وسويسرا وبريطانيا وتركز على أنشطة التجزئة والمكاتب والضيافة والمشروعات السكنية.