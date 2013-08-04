مصحح-بيان: صافي أرباح بنك البركة البحريني يرتفع 11% في الربع/2
(لتصحيح المدة في العنوان والفقرة الأولى إلى الربع/2 والمقارنة في الفقرة الأخيرة إلى نهاية 2012)
دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - أورد بنك البركة البحريني الإسلامي اليوم الأحد في بيان أن صافي أرباحه في الربع الثاني بلغ 42 مليون دولار بارتفاع 11 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الشركة ان صافي الربح العائد للمساهمين في النصف الأول بلغ 79 مليون دولار بزيادة 12 بالمئة.
وارتفع اجمالي الاصول 2 بالمئة خلال النصف الأول من 2013 مقارنة مع نهاية 2012 وبلغت 19.5 مليار في نهاية يونيو حزيران. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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