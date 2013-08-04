مقدمة 1-صافي أرباح بنك البركة البحريني يرتفع 11% في الربع/2

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دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - أعلن بنك البركة البحريني الإسلامي اليوم الأحد أن صافي أرباحه للربع الثاني من العام بلغ 42 مليون دولار بارتفاع 11 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات من العمليات الأساسية.

وقال البنك الذي يدير أنشطة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا إن صافي الربح العائد للمساهمين في النصف الأول من العام بلغ 79 مليون دولار بزيادة 12 بالمئة.

وزاد إجمالي دخل التشغيل خلال الربع الثاني 16 في المئة إلى 239 مليون دولار.

وارتفع اجمالي الاصول إثنين بالمئة خلال النصف الأول من 2013 مقارنة مع نهاية 2012 وبلغ 19.5 مليار في نهاية يونيو حزيران.

وقال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لبنك البركة البحريني في بيان إنه رغم النمو المتوسط في حجم الأصول فإن معدل نمو الأرباح كان أكبر بكثير وتلك دلالة واضحة على تحسن الإنتاجية من الأصول العاملة للبنك.

وقال يوسف لرويترز في أبريل نيسان إن البنك يهدف إلى توسعة أنشطته الدولية مع التركيز على أفريقيا في إطار خطة مدتها خمس سنوات تتضمن استثمارات في ليبيا والمغرب.