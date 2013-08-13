تراجع أرباح أو.ام.في بسبب انخفاض أحجام المبيعات

فيينا 13 أغسطس آب (رويترز) - قالت مجموعة أو.ام.في النمساوية للنفط والغاز إن أرباح التشغيل الأساسية للربع الثاني من العام تراجعت 15 بالمئة وإن صافي الربح هبط 29 بالمئة بسبب انخفاض أحجام المبيعات في ليبيا وبريطانيا ونيوزيلندا.

وبلغت الأرباح الأساسية قبل الفائدة والضرائب 733 مليون يورو (974 مليون دولار) وصافي الربح 321 مليون يورو وهو ما جاء دون متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.

وقالت أو.ام.في اليوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تظل هوامش التكرير منخفضة هذا العام بسبب الطلب الضعيف واستمرار فائض الطاقة الإنتاجية وأن تظل أحجام التسويق تحت ضغط بسبب الأوضاع الاقتصادية الضعيفة في أسواق أساسية لها.

وقالت الشركة إنها تأثرت أيضا بارتفاع نفقات التنقيب 72 بالمئة إلى 98 مليون يورو بسبب اسقاط قيمة أصول في تونس وبريطانيا وزيادة أنشطة المسوح السيزمية في النرويج.