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أرباح دي.ان.أو تفوق التوقعات في الربع/2

Wed Aug 21, 2013 6:15am GMT
 
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أوسلو 21 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت شركة دي.ان.أو انترناشونال النرويجية للنفط اليوم الأربعاء عن أرباح فاقت التوقعات للربع الثاني من العام وقالت إنها مازالت بصدد زيادة الإنتاج في حقلها المهم طاوكي بكردستان العراق إلى مثليه.

وقالت دي.ان.أو التي تتركز أعمالها في الشرق الأوسط إن صافي الأرباح الفصلية بلغ 280 مليون كرونة (47.10 مليون دولار) بعد خسارة 176 مليون كرونة قبل عام بينما كانت التوقعات أن تحقق الشركة 244 مليون كرونة.

(الدولار = 5.9453 كرونة نرويجية) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 