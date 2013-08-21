مقدمة 1-دي.إن.أو: خط الأنابيب بين تركيا وكردستان العراق أوشك على الاكتمال

(لإضافة تفاصيل عن مد خط أنابيب بين العراق وتركيا)

أوسلو 21 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت شركة دي.ان.أو انترناشونال النرويجية للنفط اليوم الأربعاء أن خط أنابيب جديدا لنقل النفط الخام من منطقة كردستان العراق شبه المستقلة الى تركيا يقترب من الاكتمال.

وكان إنشاء هذا الخط قد أغضب الحكومة المركزية في بغداد.

وهناك خلاف بين كردستان العراق وبغداد بشأن كيفية اقتسام العائدات من إنتاج النفط والغاز في شمال العراق.

وفي الآونة الأخيرة حاولت المنطقة إثبات استقلاليتها عن العاصمة من خلال مد خط أنابيب الى تركيا لتصدر الهيدروكربونات الى هناك.

ووفقا لما ذكرته الشركة التي تنتج النفط من حقل طاوكي بشمال العراق فإن خط الأنابيب يقع على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع تركيا بالقرب من محطة يتم فيها تحميل النفط الخام على شاحنات.

وقال نيكولاس اتنسيو مدير عمليات دي.إن.أو في كردستان "خط أنابيب حكومة كردستان الاقليمية على بعد بضع مئات من الأمتار من محطة الضخ فيشخابور."

وتقع فيشخابور على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود مع تركيا.