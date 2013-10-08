مقدمة 1-نمو صافي ربح قطر الوطني 14.3% في الربع/3

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دبي 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تظهر حسابات لرويترز أن بنك قطر الوطني أكبر بنك مدرج في منطقة الخليج حقق زيادة 14.3 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام لتأتي النتائج دون توقعات المحللين.

وحقق البنك الذي أتم في مارس آذار شراء حصة أغلبية في الذراع المصرية لبنك سوسيتيه جنرال مقابل ملياري دولار ربحا صافيا قدره 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 2.1 مليار ريال قبل عام.

وتوقع تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح البنك 2.5 مليار ريال في المتوسط.

وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء إن صافي الربح في تسعة أشهر بلغ 7.1 مليار ريال بزيادة 14.1 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعزز الأرباح نمو قوي للأصول إذ ارتفع إجمالي أصول البنك بنهاية سبتمبر أيلول 24.5 في المئة على أساس سنوي مع زيادة القروض والسلف بنسبة 27.4 في المئة.

وكان نمو القروض محركا رئيسيا لأرباح البنوك في قطر في الآونة الأخيرة في حين تنفق الدولة مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية مثل توليد الكهرباء والمياه والنقل في إطار مساعي التنمية والاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

وتفيد بيانات البنك المركزي أن وتيرة نمو إجمالي القروض المصرفية تراجعت لأدنى مستوى في 27 شهرا في أغسطس آب الماضي لكنها بالرغم من ذلك سجلت 13.6 بالمئة.

وقال بنك قطر الوطني ان الودائع بلغت 331 مليار ريال في نهاية سبتمبر أيلول بزيادة 23.3 بالمئة عن مستواها قبل عام.