الملكية الأردنية تخسر 38.7 مليون دينار في 2013

عمان 18 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الملكية الأردنية الناقل الرسمي في الأردن اليوم الثلاثاء أن الشركة منيت بخسائر في العام الماضي بلغت 38.7 مليون دينار (54.5 مليون دولار) مقارنة مع أرباح بلغت 1.11 مليون دينار في 2012.

ووفقا لافصاح للشركة نشر بموقع البورصة انخفض صافي الإيرادت التشغيلية في العام الماضي 52 بالمئة إلى 38 مليون دينار مقارنة مع 2012.

وعزت الشركة الخسائر إلى الظروف السياسية في المنطقة وارتفاع أسعار الوقود وتراجع أعداد المسافرين على خطوطها.

ويتألف أسطول الملكية الأردنية من أكثر من ثلاثين طائرة وتمت خصختها عندما باع الأردن 71 بالمئة منها إلى مستثمرين عرب وأجانب من خلال اكتتاب عام في نهاية 2007 لتصبح أول شركة طيران حكومية وأول ناقل رسمي عربي تجري خصخصته.