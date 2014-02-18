زارة القابضة الأردنية تتكبد خسائر في 2013

عمان 18 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج زارة القابضة كبرى شركات الاستثمار السياحي في الأردن اليوم الثلاثاء أنها منيت بخسائر العام الماضي بلغت 895 ألف دينار (1.26 مليون دولار) مقارنة مع أرباح بلغت 1.54 مليون دينار في 2012.

وقالت الشركة التي تملك فنادق موفينبيك وجراند حياة في الأردن في إفصاح لها نشر بموقع البورصة إن صافي الإيرادات التشغيلية انخفض 12 بالمئة في 2013 إلى 19.9 مليون دينار.

وعزت الشركة ذلك إلى "حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدتها المنطقة والتي لا تزال تلقي بظلالها على الشركات العاملة في القطاع السياحي."

ويملك رجل الأعمال صبيح المصري حصة أغلبية في زارة بينما يملك الضمان الاجتماعي الأردني 14.8 بالمئة والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية 13 بالمئة.

وتملك زارة القابضة حصصا في 14 شركة تابعة بقطاع السياحة في الأردن منها ست شركات مملوكة لها بالكامل.